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Между Ереваном и Тбилиси зреет конфликт haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Центр армянской столицы украсил новый красочный баннер – огромная карта соседней Грузии. В Тбилиси готовы были искренне возрадоваться этому доброму знаку братской страны, но тут выяснилось, что на карте нет ни Абхазии, ни Южной Осетии.

Знакомый почерк. Тот же номер армянские «географы» проделывали с Нагорным Карабахом еще в старые добрые советские времена, когда за такие вольности Москва могла устроить кому угодно хорошую взбучку.

Кому угодно, но только не Еревану. Прощал М.Горбачев соотечественникам своего любимчика Аганбегяна и не такое, пока его самого не лишили возможности прощать и награждать кого пожелает. Но сейчас другая ситуация.

Известно, что Ереван вслед за Москвой отказывается признавать исторические территории Грузии Абхазию и Южную Осетию частью этой южнокавказской республики. И счел нужным этаким образом продемонстрировать свою солидарность с сепаратистами. Не будем тратить слов на описание возмущения общественности в Тбилиси.

Как водится в таких случаях, внешнеполитическое ведомство страны 23 июня текущего года выступило по этому поводу с резким заявлением, после чего баннер с «усечённой» картой Грузии бесследно исчез. Не успели в Тбилиси поднять бокалы за маленькую победу над давно надоевшим Ереваном, как пришла очередная недобрая весть. На сей раз прямиком из Москвы.

Очередной номер русской версии National Geographic Traveler вышел с изображением карты Грузии как уже догадался читатель в виде точной копии той, что красовалась в центре Еревана.

Тут уже переполошились грузинские СМИ и очень скоро им удалось выяснить, что статья «Гамарджоба, генацвале!», иллюстрацией к которой была злополучная карта попала в редакцию уже с сепаратистской начинкой. Искать далее армянский след было лишним.

Пришлось слать в Москву возмущенное заявление Национальной администрации туризма Грузии. Теперь в Тбилиси ждут с нетерпением объяснений из Москвы. Однако спокойствие в Тбилиси так и наступило.

Только что в местной прессе появилось сообщение о том, что абхазские власти уже не требуют от проживающих в Гали грузин принятия «гражданства Абхазии». У них для абхазов новое предложение - принять гражданство России, и отказаться от гражданства Грузии.

Пока официальный Тбилиси не высказался по данному возмутительному поводу. Чиновники различного уровня ищут конструктивные контрпредожения.

Одно из них озвучила в беседе с haqqin.az специалист управления политического анализа и исследования легитимного правительства Абхазии (находится в Тбилиси) Гулиада Чкадуа. Лучше, чтобы жители Гали получили вид на жительство, и ограниченные права. В противном случае придется иметь дело с узаконенной аннексией, со всеми вытекающими из этого прискорбного положения последствиями. Как говорится, дожили…

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