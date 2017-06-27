Премьер Молдовы призвал в ПАСЕ урегулировать карабахский конфликт

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципа территориальной целостности. Как передает Report, об этом в ходе выступления на открытии летней сессии ПАСЕ заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Павел Филип отметил, что конфликты негативно влияют на развитие стран и призвал Совет Европы нарастить усилия по их урегулированию и организовать диалог в этом направлении.

Говоря о конфликтах в Грузии и Украине, премьер Молдовы затронул и нагорно-карабахский конфликт, отметив важность его урегулирования на основе принципа территориальной целостности.