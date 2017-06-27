Впервые за минувшее десятилетие состоялся визит в Баку главы Республики Молдова. 22 июня президент Ильхам Алиев провел встречу с президентом Игорем Додоном, а также с другими членами молдавской делегации, в состав которой вошли председатель пропрезидентской Партии социалистов Зинаида Гречаная и башкан Автономно-территориального объединения Гагаузии Ирина Влах. Гагаузский регион Молдовы входит в состав Тюркского мира и поддерживает особые отношения с Азербайджаном. Вопрос их дальнейшего развития получил отдельное освещение в ходе визита молдавских представителей.

Об этом сразу же после завершения встречи с президентом Азербайджана И.Алиевым в эксклюзивном интервью haqqin.az рассказала башкан Ирина Влах. Кроме того, лидер гагаузов подвела итоги посещения Баку и поделилась личными впечатлениями.

- Вы не впервые в Азербайджане и не впервые в Баку. С каким чувством вы завершили визит и возвратились в Молдову?

- Баку люблю очень сильно. Замечательный город, в который я приезжаю всякий раз с огромным удовольствием. Это город изменений, город ветров, и ветра – такие хорошие, добрые. Каждый визит сюда несет что-то новое: новые впечатления, новые эмоции. В том, как развивается столица и сама страна, меня необычайно радует, что президент Азербайджана уделяет особое внимание простым людям. Запущены очень серьезные экономические программы, серьезные социальные программы. Очень серьезно «раскручиваются» туристические пути. То есть, эмоции, впечатления – самые хорошие. Мы рады за наш братский народ, за то, что Азербайджану удается развивать экономику на таком высоком уровне и создавать достойные гарантии для жизнедеятельности своих граждан.

- Как повлияло на повестку дня визита наличие собственных контактов Гагаузской автономии с официальным Баку?

- Именно сейчас, в рамках визита, я была впервые непосредственно на встрече с господином Алиевым. Мы ранее виделись на других площадках, но у нас не было возможности обсуждать взаимоотношения двух наших стран и сотрудничество регионов. А данный визит это позволил и создал очень хорошую площадку для обсуждения проблемных вопросов, которые есть в Гагаузии, для обсуждения двусторонних отношений между регионами Азербайджана и Гагаузии и для реализации интересных социальных проектов на территории Гагаузской автономии. Мы вернулись домой с добрыми результатами.

- Какова роль руководства Гагаузии в проведении визита молдавского президента в Баку?

- Абсолютно неверно так ставить вопрос. Это официальный визит президента нашей страны, и господин президент включил меня в состав делегации с учетом того, что он понимает: мы едем в Азербайджан, страну очень близкую гагаузскому народу, что стало своего рода знаком внимания к нашему народу, знаком уважения. Хотя случайным мое участие назвать нельзя, я включена в делегацию, потому что таково было решение нашего президента.

- Зарубежные контакты гагаузского руководства достаточно велики. Насколько они помогают в решении проблем Гагаузии? Особенно в отношении соблюдения прав автономии в составе Молдовы – наболевшего вопроса для гагаузов.

- Хочу отметить, что Гагаузская автономия очень интересно ощущает международную поддержку. Речь идет и об Азербайджане, речь идет и о Турции, речь идет и о Туркменистане, речь идет и о ряде европейских стран, речь идет и о Российской Федерации. Мы имеем сегодня очень серьезное лобби и хороших адвокатов и в лице дипмиссий, аккредитованных на территории республики, и в лице президентов, которые искренне готовы поддержать Гагаузскую автономию.

В этой связи я хочу выразить отдельную благодарность всем государствам, представляющим Тюркский мир. У нас общие истоки, история, культура и язык. Это помогает нам в том, чтобы автономия обрела поддержку сильных мира сего, и в том, чтобы проблемы, которые у нас имеются сегодня во взаимоотношениях с официальным Кишиневом, при поддержке наших международных партнеров разрешились. Это для нас очень важно.

- Мы и далее будем стимулировать данный интерес и очень надеемся на то, что Кишинев все же прислушается к нашим партнерам извне и станет оказывать нам содействие. Потому что для нас самое главное – стабильность в регионе, выстраивание добрых взаимоотношений со всеми ветвями власти и, конечно, соблюдение статуса нашего региона.

- О каких формах сотрудничества Азербайджана и Гагаузии удалось договориться в ходе визита в Баку молдавской делегации во главе с президентом Игорем Додоном?

- В повестку дня был внесен целый ряд важных вопросов. Первое – это межрегиональные контакты, второе – социальные проекты, третье – культурно-образовательные проекты. И, разумеется, обсуждались экономические отношения, но старт им будет дан после проведения межправительственной комиссии.

Если говорить о конкретных социальных проектах, которые сейчас предполагается реализовать на территории автономии, то это не первые проекты, относительно которых велись обсуждения, но это первые проекты, которые готовы к непосредственной реализации на территории автономии. Например, речь идет о строительстве культурно-образовательного центра в Гагаузии, и в начале июля представители Фонда Гейдара Алиева планируют посетить автономию, чтобы точно определиться с местом для объекта и с конкретикой проекта.

Фонд Гейдара Алиева планирует активно развернуться на территории Республики Молдова и, помимо строительства центра, реализовать ряд других социальных программ. Это говорит о том, что о Гагаузии знают, что существует заинтересованность поддержать народ Гагаузии и, соответственно, поддержать все благие идеи и начинания, которые мы развиваем в автономии.

По результатам нашей поездки, господин президент Ильхам Алиев сразу дал поручение о начале подготовки соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Гагаузией и азербайджанским регионом Габала. И в рамках проведения межправительственной комиссии, намеченной на осень, данное соглашение будет подписано.