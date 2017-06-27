Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке новой химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", — говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.

В Вашингтоне отметили, что в случае нового нападения сирийский лидер Башар Асад и его вооруженные силы "заплатят высокую цену".

Четвертого апреля сирийская оппозиция сообщила о химической атаке в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), в результате которой погибли 80 и пострадали 200 человек, и обвинила в этом правительственные войска. Сирийские власти заявили, что не причастны к атаке и никогда не применяли химоружие.