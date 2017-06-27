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Трамп внес на утверждение кандидатуру главы ФБР

 

Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение сената Конгресса США кандидатуру Кристофера Рея, выдвинутого ранее на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

О назначении Рея американский лидер официально объявил 7 июня. При этом Трамп назвал Рея "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что тот в прошлом, к примеру, координировал "действия министерства юстиции США в войне с терроризмом после терактов 11 сентября 2001 года". Руководитель американской администрации выразил уверенность, что Рей в случае утверждения его кандидатуры сенатом станет "несгибаемым стражем закона".

Со своей стороны Рей заявил, что для него принятое Трампом решение стало "огромной честью". Рей пообещал, что будет беспристрастно служить закону, если верхняя палата Конгресса одобрит кадровое назначение, произведенное президентом. В новом письменном заявлении, распространенном по случаю внесения его кандидатуры на утверждение сената, Рей выразил мнение, что "Америка сталкивается с серьезными угрозами" как внутри страны, так и за рубежом. Одновременно он заверил, что в случае утверждения его кандидатуры он будет соблюдать конституцию и законы США.

В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс отметил, что, по его мнению, Рей стал бы "замечательным директором ФБР".

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