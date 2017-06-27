Напряженность на индийско-китайской границе

Министерство иностранных дел Китая обвинило группу индийских пограничников в незаконном пересечении государственной границы и потребовало у властей Индии, чтобы нарушители немедленно покинули территорию КНР, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

"Китай призывает Индию соблюдать договор о границе и уважать территориальный суверенитет КНР, а также немедленно вывести индийских пограничников, незаконно перешедших границу, и провести тщательное расследование инцидента ради сохранения мира и спокойствия на сиккимском участке китайско-индийской границы", — говорится в заявлении МИД КНР.

В документе также отмечается, что "индийские пограничники недавно пересекли китайско-индийскую границу в районе штата Сикким и вошли на территорию Китая, это препятствует выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан в Тибетском автономном районе".

Гэн Шуан добавил, что китайская сторона приняла необходимые ответные меры.

Китайское оборонное ведомство резко осуждает противоправные действия индийских пограничников. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник, минобороны КНР отметило, что подобная активность несет "серьезную угрозу миру и спокойствию в приграничных районах".

"Китай старается развивать китайско-индийские двусторонние отношения, но в то же время решительно защищает свои законные права и интересы. Мы надеемся, что Индия пойдет навстречу китайской стороне и не будет предпринимать действий, которые могут осложнить ситуацию на границе", — говорится в заявлении оборонного ведомства.