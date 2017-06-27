Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв автомобиля в Киеве как теракт, погибший был военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Погибший у нас один человек, военный, 1978 года рождения. По картине преступления, которая есть на данный момент, очевидно, что сработало взрывное устройство, какое именно будет установлено", - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Шевченко также отметил, что все говорит о том, что это был "спланированный террористический акт". "Именно по этой статье следователи киевской полиции внесли уголовное дело в единый реестр досудебный расследований", - сказал он.

Шевченко добавил, что помимо военного, пострадал еще один человек, его жизни ничего не угрожает.

Подрыв автомобиля Mercedes произошел во вторник утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская.

* * *10:46

Автомобиль марки Mercedes взорвался в центре Киева, водитель от полученных ранений скончался. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик, передает ТАСС.

"Погиб мужчина, на месте работают все службы. Подробности позже", - сказала она.

Имя погибшего пока не оглашается.