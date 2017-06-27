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В Аргентине подбили самолет с марихуаной

 

Аргентинским правоохранителям удалось подбить воздушное судно, на борту которого находилось 450 килограммов марихуаны, сообщает La Nacion.

По данным издания, правоохранители начали перестрелку со злоумышленниками, когда самолёт ещё не взлетел. Когда судно наконец взлетело, пилоту удалось преодолеть лишь 32 километра, после чего он совершил аварийную посадку и скрылся.

Известно, что в рамках операции было арестовано шесть человек.

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