В азербайджанском секторе Каспия спасли жителя Мангистау 24-летнего Аблая Сулейменова, трое суток дрейфовавшего в море на автомобильной камере. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заведующий отделением экстренной помощи Мангистауской областной больницы Надиркожа Мусаев, передает haqqin.az.

Аблай Сулейменов решил поплавать с другом в море в районе Акшукура. На парне был спасательный жилет, и при нем была автомобильная камера. Так случилось, что его унесло течением - трое суток он пробыл в открытом море, было холодно, его мучала жажда, и он пил морскую воду.

«По его словам, он не заметил, как уснул. Очнулся от того, что его разбудил азербайджанский спасатель. Оказалось, что его унесло в сторону Азербайджана. Спасатели переодели его во все сухое, отогрели и передали его казахстанским коллегам», - говорит Надиркожа Мусаев.

При поступлении в Мангистаускую областную больницу у мужчины были диагностированы гипотермия, нарушение водно-солевого обмена и общее переохлаждение.

«Мы его госпитализировали - давление ему подняли, прокапали, оказали реанимационную помощь. Сегодня мы его перевели из реанимационного в травматологическое отделение больницы. Состояние пациента относительно удовлетворительное - водно-солевой баланс и кровоснабжение нижних конечностей восстановлено, дыхание нормализовалось», - сказал врач.

Все трое суток его искали друзья, родственники и ДЧС Мангистауской области.