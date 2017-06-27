В Бинагадинском районе Баку на проспекте Ататюрка водитель автомобиля Hyundai Расим Казымов помял во дворе собственного дома семь припаркованных соседских машин, передает АПА.

Согласно информации, на место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

Получивший незначительные травмы водитель сначала был доставлен для прохождения медицинского осмотра в больницу, а затем в отделении полиции.

При задержании виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту ведется расследование.