Казахстан вернул 80 тонн зараженного картофеля в Азербайджан

При досмотре с 10 по 23 июня 2017 года ввезенной на территорию Казахстана подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска были выявлены восемь фактов нарушения законодательства страны и Евразийского экономического союза в области карантина растений, сообщает во вторник министерство сельского хозяйства Казахстана, передает Тренд.

Как отмечается, в число подобной продукции входит картофель, ввезенный из Азербайджана. По данным ведомства, за указанный период были выявлены четыре случая обнаружения карантинного объекта (золотистая картофельная нематода) в азербайджанском картофеле общим весом в 81,5 тонны.

В связи с обнаружением нарушений законодательства Казахстана и Евразийского экономического союза в области карантина растений также была возвращена на территорию стран-экспортеров различная продукция из России, Китая, Кыргызстана и Узбекистана.

Согласно сообщению министерства, нарушители привлечены к административной ответственности, а подкарантинная продукция весом в 99,8 тонны возвращена на территорию стран-экспортеров.