Президент Д. Трамп и Белый дом напоминают кипящую кастрюльку с супом. Их пытаются накрыть крышкой и не позволить супу выкипеть, но приготавливаемая еда Трампа в виде заявлений об отмене обеда в честь окончания Рамадана или в виде рассмотрения законопроектов о дополнительных мерах против нелегальных мигрантов упорно приподнимает крышку и кормит американцев.

Просвещенная общественность в США, а также многие мусульмане были снова шокированы недавним заявлением представителя Белого дома о том, что обед по случаю окончания Рамадана отменяется. До сих пор историки и американисты спорят о дате проведения первого такого обеда.

Многие историки склоняются к дате 1805 г., когда американский президент Томас Джефферсон пригласил посла из Туниса на обед на закате солнца в день окончания Рамадана. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в музее в поместье президента. Однако точных ведений о дальнейших шагах в этом направлении нет, и только в 1990-е гг. празднование Ид аль-Фитра стало постоянной практикой благодаря усилиям первой леди – Хилари Клинтон.

Особую пропагандистскую роль данный обед и приглашение широкого круга гостей –– представителей ислама, послов из мусульманских стран – играли в начале 2000-х гг., когда президент Дж. Буш мл. развернул военную интервенцию в Афганистане и Ираке, а также новую информационную кампанию по продвижению позитивного имиджа США в мусульманских странах. Обед демонстрировал пропагандистскую идею о shared values между США и странами Ближнего Востока и о «счастливой жизни мусульман» в США, которая была придумана экспертами в области публичной дипломатии и пропаганды Госдепартамента.

Барак Обама, как мы знаем, крайне позитивно относился к данным мероприятиям. Его первая речь по внешней политике стала обращением к мусульманам, исламу, и надо сказать, что при ушедшей администрации мусульманские праздники и достигли широких масштабов в силу того, что детство Обамы прошло в мусульманской Индонезии.

Однако, Трамп – не Обама, и у него противоположная повестка дня. Он поздравил мусульман с праздником у себя в Твиттере, а параллельно встретился с американскими семьями, члены которых стали жертвами нелегальных иммигрантов. И снова Трамп произнес свои знаменитые фразы об угрозе нелегальной миграции из мусульманских стран и известный лозунг о том, что голоса пострадавших американцев не будут проигнорированы.

Несомненно, совпадение двух событий –– отмена обеда и возобновление встреч с теми американскими гражданами, которые пострадали от рук нелегалов, –– это начало новой информационной кампании Трампа в поддержку своего исполнительного указа о временном запрете на въезд США граждан из мусульманских стран, который рассматривается в Верховном суде. И решение будет иметь исторические последствия для США.

Мотивы подобного поведения президента надо искать во внутренней политике, в его войне с той частью политического истеблишмента, которая пытается накрыть крышкой его предвыборные обещания, затушить популярность президента среди простых и консервативных американцев и ликвидировать его повестку дня.

В чем разница позиций между либеральной Америкой и сторонниками Трампа в области решения проблемы нелегальной иммиграции. Демократы, как правило, выступают за амнистию и легализацию тех, кто приехал в США без документов и незаконно. Сторонники Трампа, а также многие члены республиканской партии выступают за ужесточение мер при выдаче виз и депортацию нелегалов. Однако впервые в политической истории США в данный вопрос были вплетены вопросы о мусульманах и вставлен религиозный компонент. Именно Трамп выплеснул на поверхность страхи и ксенофобию многих американцев, Которые уверены, что в убийствах и прочих бедах США виноваты иммигранты из мусульманских стран.

Как мы помним, начало президентской кампании США строилось политтехнологами США вокруг тезиса о сокращении потока мигрантов из мусульманских стран. Тезис и позиция президента вызвала и вызывает до сих пор неприятие со стороны либеральных кругов, но принимается теми американскими избирателями, голоса которых принесли Трампу победу. Команда Трампа использовала различные способы раздувания проблемы нелегальной иммиграции. Особую роль в этом сыграли монологи тех американских семей, члены которых были убиты нелегальными иммигрантами. Огромное число политической рекламы, поездки Трампа в дома этих семей и, наконец, выступление жертв насилия на съезде республиканской партии летом 2016 г. принесли серьезные дивиденды для победы Трампа. Будущий президент обещал наложить запрет на въезд иммигрантов из мусульманских стран, депортировать нелегальных приезжих, а также построить стену на границе с ближайшим соседом – Мексикой.

И все эти громкие и вызывающие отвращение у просвещенной части Америки обещания стали реальностью, когда был подписан первый исполнительный указ о временном запрете на въезд населения из семи, а позже, из шести мусульманских стран Ближнего Востока. Часть Америки встала на дыбы и до сих пор продолжаются демонстрации в демократических штатах против подобных действий Белого дома, а несколько судов штатов отменили действия исполнительного указа Д. Трампа, и дело дошло до рассмотрения в Верховном суде.

За всей шумовой завесой в американских СМИ о провалах в выполнении предвыборных обещаний, президент Дональд Трамп и его команда потихоньку реализует свои слова во внутренней политике США. В этой внутренней политике президента центральное место занимает вопрос о депортации тех нелегальных иммигрантов, и особенно мусульманского происхождения, которые были замечены в криминальных делах, обвинены в убийстве или заподозрены в подготовке террористических актов на территории США. Либеральная общественность выступает громко против его исполнительного указана о временном запрете на въезд в США, но почему-то молчит по поводу увеличивающихся депортаций. За всеми громкими заявлениями со стороны тех, кто пытается накрыть бурлящий суп Трампа крышкой, и со стороны тех, кто варит этот суп и не дает ему остыть, происходят малозаметные события, которые свидетельствуют о победах администрации президента в регулировании потоков мигрантов.

Прежде всего, это ночные зачистки и депортации нелегальных иммигрантов на родину. Ни один суд, ни одно полицейское управление ни в известном своей либеральностью штате Нью-Йорк или в штате Техас не выступили против расширения масштабов поиска тех нелегальных иммигрантов, которые замечены в криминальных делах. В течение нескольких часов эти люди высылаются из США в страны Ближнего Востока или Латинской Америки.

Более того, палата представителей США рассматривает новый и еще мало обсуждаемый закон в прессе о дополнительных мерах по наказанию для тех нелегальных иммигрантов, которые после депортации снова вернулись в США. Среди конгрессменов данный законопроект носит название «Закон Кати Стейнел» (Kate's Law) по имени американки, застреленной нелегалом, который возвращался в США каждый раз после пяти депортаций в свою страну. Интересно, что данный законопроект был предложен тем республиканцем Т. Крузом, который выступил на съезде партии против Д. Трампа и заявляет в СМИ о его необходимости сворачивания повестки президента. Однако избиратели Круза в его штате Техас требуют решения вопроса по нелегальной иммиграции. Если законопроект будет принят, то нелегальным иммигрантам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы при повторном въезде в США.

Наконец, самое главное, Верховный суд США заявил о рассмотрении вопроса об ограничении потока иммиграции из некоторых стран на заседаниях в октябре 2017 г., причем заявление содержит в себе про-трамповские слова о возможной необходимости travel ban для национальной безопасности США.

На фоне этих событий отмена обеда в честь мусульманского праздника выглядит как подпитка для избирателей президента: кампания по депортации нелегальных мусульман проводится не только в отдельных районах США, но и в политическом Вашингтоне.