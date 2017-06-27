ДТП в Сальяне: есть пострадавший

Сегодня утром на 81-м километре трассы Алят – Астара на территории Сальянского района автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком Shacman, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, ДТП произошло по вине 32-летнего водителя легкового автомобиля Джейхуна Джанполадоглу, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель легкового автомобиля был извлечен из поврежденной машины спасателями МЧС. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.
Дорожная полиция начала проверку по факту ДТП.