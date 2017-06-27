Не наш рейтинг

Азербайджан, в соответствии с «Индексом социального прогресса - 2017», опубликованном американской некоммерческой организацией Social Progress Imperative, оказался на 76-м месте среди 128 стран мира. Это средний показатель, обнадеживающий тенденцией развития по основным социальным сферам.

Индекс социального прогресса учитывает основные критерии социального благосостояния населения, такие как обеспечение жильем, полноценным питанием, возможности гигиены, доступ к образованию, информации, воде, состояние экологии, ситуация с правами личности, безопасности, терпимости к национальным меньшинствам и др.

На первом месте в списке оказалась Дания, на втором - Финляндия, на третьем - Исландия. США на 18-м месте в списке, Украина - на 64-м, Белоруссия - на 65-м. Россия заняла 67-е место, Казахстан – 74-е, Китай на 83-й строчке в рейтинге «социального прогресса».

Худшее социальное положение, по указанному рейтингу, в странах Чад, Афганистан и Центральноафриканская Республика.