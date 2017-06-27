Министерство внутренних дел Израиля распространило информацию о том, что за последние несколько лет, после введения безвизового режима с Грузией и Украиной, количество нелегалов из этих стран достигло 79 тысяч.

Если кто-то думает, что эта информация касается только указанных в сообщении стран, – он большой оптимист по жизни. Такая же ошибка думать, что бегут только из стран, испытывающих экономические трудности. К примеру, из богатого нефтью Азербайджана. Причем, послушать беглецов, – они лучшие патриоты, бесконечно преданные Родине молодые люди.

Приговор ура-патриотизму

Информация МВД Израиля – это как лакмусовая бумажка. Люстрация. Приговор такому безобразнейшему явлению, как ура-патриотизм, имеющему, к сожалению, повсеместное распространение, но в развивающихся странах обретшему форму общенациональной эпидемии.

«Истинные верующие», «настоящие представители своих наций», борцы за «национальную идентичность», и «против тлетворного иностранного влияния»…

Бессмысленно искать что-либо цельное или программное в многочисленных заявлениях диванных патриотов о том, как изменить к лучшему окружающий мир. Все сводится к тому, что вражда со всем миром стимулируется тем, что кто-то лицом не вышел, у кого-то религия не та, кто-то слишком богат, а кто-то слишком беден. Они так много говорят о необходимости войны всех против всех, что многие принимают их за неких национальных экспертов, готовых первыми ринутся в бой за справедливость, за демократию и черт знает еще за что. При этом случись что-то подобное, линию фронта они будут видеть только по телику, а воевать пойдут совсем другие.

Ура-патриоты, которые жалуются на засилье иностранцев в своих странах, говорят, что «понаехали тут все вокруг, гостем чувствуешь себя в собственной стране».

Грузинские защитники национальной идентичности мешают иностранным инвесторам покупать землю и обрабатывать ее, иностранному бизнесу вкладывать деньги и строить полезные объекты - электростанции, заводы, гостиницы. Все не то, а что же взамен? Нет ответа на этот вопрос – главный в нищающей день ото дня стране.

Получается, что выход, спасенье от всех бед они видят исключительно в ненависти ко всем инородцам, на которых нужно смотреть исключительно как на врагов, которые стремятся отобрать у коренного населения их драгоценную «национальную идентичность»...

Может, послушать их, согласиться с ними и начать в Тбилиси и Баку всеобщую борьбу с иностранным капиталом? И вожди для этого вроде бы уже подросли – наши славные, неповторимые патриоты. Но не так все просто…

Выясняется, что именно самые крикливые ура-патриоты, ксенофобы, ненавидящее все чужое и иностранное, - бегут за границу первыми... Готовы платить уйму денег кому угодно за трудоустройство, продают последнее имущество, влезают в долги, чтоб поехать в страны, которые вроде как мешают им жить и чья культура им враждебна.

Пользуются малейшей дырочкой в законодательстве, сдаются в лагеря беженцев, где многие недели рассказывают капризным западным чиновникам о том, как их преследует в собственной стране, какая ужасная атмосфера на родине...

Подождите-ка, вы тут вроде нам всем рассказываете, что ваша родина – это колыбель цивилизации, царство высокой духовности и надежда всего прогрессивного человечества, которая противостоит глобализации, аморальности и безнравственности...

Как же так получается, господа, готовые в любую минут поменять родину - надежду мира на первый же попавшийся лагерь беженцев? Когда же вы врете, а когда говорите искренне?

Вперед, навстречу чужбине!

Это, наверное, некий мировой феномен, который мы можем наблюдать каждый день во многих странах мира. Например, арабы, ненавидящие Европу и США - целыми поселками бегут во Францию и Германию.

При этом ни у кого не возникает вопроса – вы же так их ненавидите, считаете их слабаками, извращенцами, виновниками всех ваших бед, безбожными сатанистами и содомитами… Чего же вы так рветесь туда?

Как вы вообще там выдерживаете? Наверное, вам тяжело на этой вожделенной чужбине, гомосексуалисты не дают пройти по улице, все пристают и пристают, молиться мешают, пытаются заставить вас забыть собственную культуру?

Зачем вам эта поганая Европа? Вас ждет самое чистое, самое морально-нравственно-духовное место на свете – ваша родина. О преимуществе которой вы рассказываете годами, о которой прочитали тысячи строчек пламенных стихов и написали сотни вдохновенных постов в социальных сетях.

Увы, все эти вопросы остаются без ответа. Ура-патриоты, лишающие перспектив развития собственные страны, бегут за границу, как только появляется минимальная возможность.

Потом они там цепляются всеми силами и всем средствами за возможность жить в Европе и Америке (или в том же Израиле), и когда наконец им каким-то образом удается это сделать - они успокаиваются, включают компьютер, открывают свою страничку в социальных сетях и...

И начинают учить патриотизму, высокой морали и национальной идентичности тех, кто имеет глупость по-прежнему жить в собственной стране. Начинают рассказывать о том, какие европейцы и американцы тупые сволочи, бездушные роботы и сплошные геи, и как они скучают по своей родине. Казалось бы, чего проще – идешь в кассу, покупаешь билет на самолет - и вот надоевшая, разлагающаяся и ненавистная Европа позади, а впереди – ну, здравствуй, Родина, я к тебе вернулся, твой блудный сын…

Увы, этот простейший выход из ситуации им в голову все никак не приходит. Они продолжают жить в чужих странах и параллельно ругать их последними словами...

Если изучить контингент нелегалов в миграционных потоках в большинстве стран, то увидите причудливую картину – цивилизованные люди, которые вполне могли бы достойно выглядеть в Берлине или Париже, остаются дома... Западные границы осаждают те, кто даже в своих столицах выглядит неподобающе.

«Идти путем Господа»

Если возвращаться конкретно к информации МВД Израиля, убежден, что большинство тех самых грузинских нелегалов – из той категории, которая считает, что все, кто неправославные – сатанисты, что евреи убили «нашего Иисуса», что евреи «правят все миром в своих интересах»...

Уж казалось бы, с такой идеологией – сидеть дома, да выращивать помидоры на земле, которую тебе, дураку, оставили предки. Но нет! Иисуса убили - это да, но хорошую жизнь и перспективу социального пособия никто еще не отменял. Ради такого дела можно Иисуса отодвинуть, равно как и собственную богоизбранную родину.

Сколько таких умников мы видим во всех без исключения странах, на каждом шагу.

У меня был знакомый, который громко ругал все западные ценности, призывал всех своих друзей и родственников «отказаться от потребительства», «идти путем Господа», «не разменивать свою душу на деньги, вещи, и хорошую жизнь». Замечательный, духоподъемный призыв. При этом он долго работал в Германии, а по возвращении домой строил себе 4-этажную дачу. Покупал исключительно немецкие стройматериалы, итальянскую мебель, лучшую и самую дорогую бытовую аппаратуру.

А как же «путь Господа», «отказ от потребительства», «духовная жизнь»? А так. Это для всех остальных, для лохов, а для себя все прекрасно знают, что хорошо, и что плохо.

Иногда кажется, что нынешние хозяева высоких кабинетов прошли выучку у бывших партийных чиновников СССР. Точно так же они с умным видом рассказывают ужасные истории про прогнивший Запад, но с раннего детства вывозят своих наследников на постоянное проживание в Лондон или Майами.

Ну а как же? Духовные скрепы и «лучше впроголодь на родине, чем сытым на чужбине» - это так, для наивных. А правильные пацаны все прекрасно знают.

Так и тут: для нас с вами - «евреи убили Иисуса» и «Запад мечтает лишить нас национальной идентичности», а для себя – бегство за кордон, лагеря беженцев и рассказы о том, какая у них ужасная родина, из которой надо бежать. Бежать во что бы то ни стало.

Такова цена ура-патриотизма. И все – от Москвы до самых до окраин прекрасно знают о ней. Знают и продолжают верить…