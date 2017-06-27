Синоптики обещают жару

28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, южный ветер днем сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 29-34°, в Баку ночью 20-22°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 12-17°, днем 22-27° тепла.