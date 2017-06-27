Визит в Азербайджан российского писателя, видного общественно-политического деятеля России Александра Проханова продолжается.

В ходе своего визита и встреч с руководством Азербайджана известный писатель выступил с громкими заявлениями и дал интервью в поддержку справедливой позиции нашей страны в карабахском урегулировании.

Как мы уже неоднократно подчеркивали, Проханов – знаковая фигура в сегодняшней России. Писатель и идеолог выражает умонастроения большей части российской элиты и сторонников уваровской формы державности.

Из нынешней интеллектуальной элиты России Проханов, возможно, один из самых социально востребованных идеологов. Несмотря на возраст, а Проханову почти 80 лет, писатель постоянно в разъездах и ведет бурную и кипучую политическую деятельность.

Недавно по приглашению Путина он находился в составе правительственной делегации на Санкт-Петербургском экономическом форме. Затем выступления в Казани. Его ждали и российские военнослужащие в Сирии. Его ждут повсюду, чтобы послушать о новом историческом выборе России, ее роли и предназначении для нового мира. Но Проханов вырвался из этой повседневной суеты, чтобы приехать в Азербайджан и выразить свою солидарность с дружественным азербайджанским народом.

«Я был синтезирован в пробирке. Для исходного синтезирующего материала были использованы семена бамбука, кокосовое молоко и несколько фрагментов яиц ласточек. Все это было помещено в физиологический раствор, взвешено, отправлено на орбиту в космос, где я получил космическое облучение. И вернулся вот уже таким, каким вы меня видите». Так в беседе с haqqin.az пошутил писатель.

Кто-то считает Александра Проханова неким национал-большевиком, с чем сам российский деятель категорически не согласен. «Национал-большевик это, к примеру, Эдуард Лимонов (недавно попавший в «черный список» МИД Азербайджана – Ред.). Так что давайте оставим национал-большевиков в покое и не будем тревожить их прах. Я абсолютно другого поля ягода. Я, если можно так сказать, - русский империалист, державник. Сторонник сильного, мощного, многонационального российского государства. Будь это государство династии Романовых, советское или путинское. Для меня важно, чтобы были сохранены великие пространства, великая симфония народов, культур и религий. Я – таков. И моя миссия всегда была такой. И в советский период, и в период катастрофы, и после СССР», - отметил собеседник.

По его словам, по мере того как российское государство «стало менять кожу» и в нем появились новые, путинские тенденции, он свое отношение к власти постепенно менял: «Я, Проханов, одинокий человек, и государство российское – мы встречались и наконец встретились. И теперь я считаю, что мы вместе. Это не я менялся, а государство менялось».

Что касается президента Владимира Путина, то, по словам писателя, в начале он был в конфронтации с ним. «Он же входил в роль собирателя государства постепенно», - говорит российский аналитик.

Проханов отмечает, что после 1991 года, когда разрушился Советский Союз, либералы господствовали во всех сферах российской жизни: «Это была пора, когда у России фактически не было своего государства, мы были под внешним управлением. Нами командовали Штаты с помощью своих эмиссаров. У России не было самостоятельной внешней и внутренней политики. Для меня лично это была самая страшная пора, когда я был окружен врагами. Они были слева, справа, снизу, сверху. И я даже в какой-то момент перестал верить в возможность возрождения. А потом постепенно, после прихода Путина, стали проявляться глубинные тенденции русской истории. Когда после очередного краха стало восходить новое государство».

По словам Проханова, этот процесс отражался в вытеснении либералов. «Они неохотно, со скрипом, покидали свои насиженные ветки».

«Я – государственник и знаю мистику российского государства. Россия – это не просто дело рук людей. Наоборот, люди, которые населяют Россию, и Путин – это дело рук государства российского, которое сквозь асфальт, бетон, этот радиоактивный пепел стало проявляться, как стебель. Так что либералы сейчас, пусть и со скрипом, но уходят. Внешняя политика уже почти не их, как и идеология, и культурная политика. А вот экономика по-прежнему еще у них в руках. Но мы их тесним, и в этом смысле мне живется все легче и легче. Вокруг все больше близких мне людей. Я чувствую, что и Путин мой союзник – духовный и политический», - отмечает Проханов.

По словам писателя, у него есть собственное ощущение Родины. «Я считаю, что русская миссия во все века была одной и той же. Русские несли то, что я называю «русской мечтой»: волшебные народные сказки, наши православные религиозные мыслители, русские космисты (философское течение – Ред.). Все это несло в себе одну идею – божественной справедливости. Россия только потому и существует, что исповедует этот символ веры».

«Именно поэтому Россия является своего рода укоризной западному миру. А Запад хочет, чтобы Россия перестала проповедовать этот символ веры, божественную справедливость - говорит Проханов. – Россия каждый раз принимает на себя удар, превращая тьму в свет. И в этом ее миссия. Во все периоды своей истории, даже в самые жестокие и тоталитарные, идея справедливости витала в умах лучших русских людей».

Знаете в чем самая высшая справедливость, спрашивает писатель. И сам же отвечает: «Это бессмертие. Смерть – это самая страшная несправедливость. Вот мы с вами живем, воспитываем детей, любим женщин, строим дома, пишем книги. И вдруг нас убирают из этого мира. Это же чудовищно! Вот и русские космисты уповали на бессмертие, на рай, где нет болезней, печали, и на то, что его можно создать здесь, на земле. Это огромная русская идея, пусть и невыполнимая. А может, и выполнимая. Надо поставить задачу, а там посмотрим».

Возвращаясь к президенту Владимиру Путину, Проханов отметил, что он, придя к власти получил не просто руины. «Это был антимир, среда, где господствовали демоны. Ему потребовалось огромное время и терпение для того, чтобы проявить свою волю, свой концепт. По-видимому, Путин объявил о своем намерении вновь пойти на президентские выборы. И лозунг, с которым он пойдет на них – это «Справедливость». Это то, что мы в нашей газете 10 лет говорили, ожидая манифестальную речь, когда Путин скажет о СПРАВЕДЛИВОСТИ. Это произошло».

Собеседник считает, что появление русских бомбардировщиков в той же Сирии – это проявление справедливости.

«Россия желает спасения не только себе самой, но и всему миру. Как можно быть спасенным и чувствовать свою благодать, если кругом и вокруг тебя несчастья? Так что путинская эра, по моему убеждению, – это идея продвижения справедливости. И гармония всех живущих в России народов связана как раз с путинской идеологией».

По словам Проханова, в России существует угроза оранжевой революции. «Но когда она разгоралась на Болотной площади в Москве, когда либералы увеличили свою толпу до сотни тысяч, мы вышли на Поклонную гору. И к нам народу пришло гораздо больше, чем на Болотную. Мы их сломили своей энергией отпора. У Путина сегодня огромная поддержка, а либералы, национал-предатели – они проиграют. Ветер истории дует в наши паруса», - уверен собеседник.

Но не кончится ли «путинская эпоха» с уходом Путина? Проханов уверен - нет! «Как я уже говорил, не Путин строит государство российское, а государство российское строит Путина. Он уйдет, но государство останется. Государство будет искать гнездо, где оно отложит свои яйца. Оно искало это гнездо под конец царствования Бориса Ельцина. Многие мечтали стать его преемником. Это и Борис Ефимович Немцов, Аксененко, Степашин. История как бы приглядывалась к этим людям. Но выбрала Путина. Так что историю не проведешь»

У Путина, как считает Проханов, было несколько этапов самоощущения: «В самом начале Путин считал, что он топ-менеджер и должен исправить то сложное положение, в котором оказалась страна, отслужить, заработать и уйти. Потом, в конце второго срока, мы, народ уговаривали его остаться на третий срок, не уходить, не отдавать Медведеву власть. Писали резкие статьи. Пугали Путина тем, что он кончит там, где-нибудь в Гааге. Но он сказал, что смертельно устал от власти, что он раб на галерах. Тащить Россию по этим ухабам, мелям… Все эти войны, теракты, бедность. Но потом, когда он опять пришел во власть после Медведева, я ему задал вопрос: «Владимир Владимирович, а что для вас «проект Россия»?». Он ответил: «Россия – это не проект, а судьба». То есть он отождествил себя с судьбой России. И он уже никакой не менеджер, не раб на галерах».

Путин, как рассказывает Проханов, ходил к старцам, ездил на Афон (святая гора в Греции, крупнейшее в мире средоточие православных монахов – Ред.), чтобы выяснить – почему именно он?! «Его миссия - божественная, не политическая. И Путин останется до конца».

Что касается противодействия Запада, в том числе и США, то Путин, как считает писатель, рассчитывает на схватку, на бой, на русскую судьбу, на волю: «Путин сказал, что Россия априори непобедима. Он очень волевой человек и превосходит в этом всех политиков на Западе. Воля – это могучий ресурс, наряду с интеллектом».

Мир, как считает Проханов, устал от либерализма. С одной стороны, его бьет ислам своей энергией, и Европа ничего не может сделать. С другой - можно вспомнить заявления Путина, который выступил за так называемые консервативные ценности, которые важны для православных, католиков, мусульман, ортодоксальных иудеев. «По существу, он выступил как защитник всего человечества. Однополые браки, вседозволенность, срывание табу, упование на низменные инстинкты, содомию. Он против этого и потому его возлюбили везде».

А есть ли у Путина достаточное число бойцов для формирования своей команда? «Ну, вы же меня видите, так чего спрашиваете?», - пошутил Проханов.

Выразил российский писатель и свое отношение к последнему генсеку СССР Михаилу Горбачеву. На вопрос, кем, по его мнению, был Горбачев - предателем, трусом, глупцом,, Проханов ответил вопросом: «А как по-азербайджански звучит слово «сука»?».

В конце беседы писатель сравнил Украину и Азербайджан. «То, что происходит на Украине, – это последствие распада Советского Союза. Такие сюрпризы могут быть и в остальных регионах. Но есть замечательный пример Азербайджана, когда взращивается страна, государственность не за счет того, что остальные народы подавляются. И в этом отличие от Украины, где говорят, что Украина для украинцев, запрещают русский язык. Это вызывает дикое напряжение, они же разрушают себя. Мы – народы общей судьбы, живущее в евразийской чаше. У нас всегда возникали огромные общности, империи: Чингиз-хан, Батый, Романовы, СССР. Эта загадочная евразийская гравитация обеспечит единство», - уверен Проханов.