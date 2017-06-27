Москва разработала "дорожную карту" по КНДР

Москва разработала "дорожную карту" для решения проблемы Корейского полуострова и готова обсуждать ее с партнерами, заявил РИА Новости замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Мы разработали и готовы обсудить с партнерами набор практических мер, своего рода "дорожную карту", конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию", — заявил Моргулов. По его словам, Москва, продвигая такую инициативу, действует в координации с китайскими партнерами, обеспокоенными происходящим в регионе.

Документ включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства. Предлагается начать с "проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой". При этом Пхеньяну должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от ракетно-ядерной программы, подчеркнул Моргулов.

Дипломат обратил внимание на то, что проблемы полуострова должны решаться мирным путем, прежде всего через диалог главных антагонистов — США и КНДР. Эти страны формально находятся в состоянии войны, поскольку после конфликта 1950-1953 годов между ними было подписано лишь соглашение о перемирии. Все последующие попытки Пхеньяна заключить договор о мире в Соединенных Штатах отвергли. В последнее время военная напряженность между странами еще более обострилась на фоне ядерных и ракетных испытаний КНДР. Вашингтон недавно направил в Японское море атомный авианосец "Карл Винсон" для устрашения Пхеньяна, а затем в японском порту Йокосука был завершен ремонт еще одного авианосца "Рональд Рейган". Россия убеждена, что военные провокации и бряцание оружием лишь усугубляют ситуацию на Корейском полуострове.