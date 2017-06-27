Великобритания поддержит возможные удары США по правительственным войскам Сирии в случае применения правительством президента Башара Асада химического оружия. Об этом во вторник в эфире вещательной корпорации BBC News заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, передает ТАСС.

Министр назвал оправданными действия США, когда в апреле по авиабазе сирийских правительственных сил был нанесен удар американскими крылатыми ракетами. "Если американцы предпримут подобные действия, то мы их поддержим", - сказал он, не уточнив, готова ли Великобритания оказать прямую военную поддержку США.

В распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера утверждается, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Спайсер также заверил, что ВС США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить ИГИЛ. "Однако если Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его ВС заплатят высокую цену", - пригрозил официальный представитель президента США.