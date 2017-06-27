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Теперь в Армению везут и азербайджанское молоко

Автор: Отдел информации 

После историй с яблоками, солью и чаем в Армении пресекли попытку импорта сухого молока азербайджанского производства.

Об этом сегодня журналистам заявил председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян. Он отметил, что продукция направлена на экспертизу, виновные понесут наказание, пишет arka.am.

Напомним, что Комитет по госдоходам Армении на днях пресек импорт ряда товаров азербайджанского происхождения. Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более чем полтонны пищевой соли и чая азербайджанского проиводства. Сопровождающие заявили, что они не осведомлены об этом. После выявления обстоятельств последние отказались от импорта.  

Ранее, в апреле, государственная служба безопасности продуктов питания проводила масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в Армении яблок из Азербайджана. 

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