Haqqin.az на медиаформуе в Тбилиси

В Тбилиси открывается ставший уже традиционным Международный южнокавказский медиафорум. В столицу Грузии по приглашению газеты «Грузия и мир» съезжаются главные редакторы ведущих СМИ, журналисты и эксперты в области медиа из России, Азербайджана, Армении и Грузии. Среди участников есть и представитель haqqin.az.

Организаторы с российской стороны – политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Тема форума в этом году – «Медиа, политика, ценности: преодолеть пост-правду (post-truth)». Откроет мероприятие почетный гость медиафорума – сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Профессиональные тренинги для участников медиафорума проведут главный редактор интернет-газеты «Взгляд» Алексей Шаравский, ведущий радиостанции «Вести FM» Георгий Саралидзе, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, колумнист журнала «Forbes» Алексей Фирсов.

В формате деловых ланчей главные редакторы южнокавказских СМИ в неформальной обстановке смогут обменяться опытом и задать свои вопросы генеральному директору радиостанции «Говорит Москва» Владимиру Мамонтову, спецпредставителю президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и другим.