Поставка очередной партии российских вооружений Азербайджану вызвала серьезное беспокойство в Ереване, однако военно-политическое руководство Армении старается этого не показывать.

Так, сегодня начальник генштаба ВС Армении генерал Мовсес Акопян не пожелал касаться вопроса новых поставок российского оружия Азербайджану.

Министр обороны Армении Виген Саргсян также отказался комментировать новые поставки Азербайджану Россией тяжелого наступательного вооружения, мотивировав это тем, что через пару дней даст пресс-конференцию.

«Вы не расслышали? Я говорю, послезавтра мы дадим пресс-конференцию», - в ответ на вопрос корреспондента армянской редакции «Радио Свобода» заявил армянский министр, присутствовавший сегодня утром на показательных полетах военных самолетов и вертолетов на аэродроме «Эребуни» по случаю 25-летия формирования военно-воздушных сил Армении.

«Кажется, это «Хризантемы» (противотанковый ракетный комплекс)», — написал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook, комментируя сообщение Минобороны Азербайджана. Обычно на своей странице в соцсети он оперативно реагирует на сообщения о военной сфере Азербайджана. В этот раз, видимо, ему и сказать нечего.

Как сообщило ранее Минобороны Азербайджана, в Бакинский порт поступила новая партия российской военной техники. Всего было получено 42 эшелона военной техники и боеприпасов, в том числе и противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». Военное ведомство отметило, что данная техника будет передана на вооружение воинским частям в прифронтовой зоне, а также сообщило, что закупки российской военной техники будут продолжены.

Несмотря на то, что военно-политическое руководство Армении хранит молчание по поводу поставок российского вооружения Баку, в армянских соцсетях эта информация вызвала большой резонанс.

«Какой же редкий изощренный цинизм - отправлять партию оружия врагам своего союзника на корабле, названном именем Рахманинова. Отправляли бы на каком-нибудь своём «Комсомольце» или «Дзержинском», - возмущается на своей официальной странице Facebook проармянский эксперт Денис Дворников.

«Сколько ещё запланировано кораблей и «цветов» для бакинцев ?!», - написал медиаэксперт Самвел Мартирсян.

А политический обозреватель Арман Абовян отметил, что русские политики не понимают, что «рано или поздно это русское оружие будет стрелять и по русским солдатам».

Абовян не берется винить ни русских, ни азербайджанцев, заявляя, что нынешняя ситуация – «это прежде всего наш провал».

«Нужен просто такой формат межгосударственных отношений с Россией, при котором РФ было бы невыгодно играть на стороне наших врагов. Собственно, только так можно решить вопрос», - заявил он.

А политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна больше беспокоят поставки вооружения Азербайджану Израилем.

«Обращать внимание надо не столько на эти российские поставки, сколько на поставки израильских «Спайков». Во время апрельской эскалации основные проблемы, которые были у армянских сил, были от «Спайков». А недавно была использована новая версия данного комплекса. Дело в том, что «Хризантема» стреляет в пределах прямой видимости на 5−6 км, а «Спайк» — нет», - сказал армянский политолог.