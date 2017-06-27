На «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступила жалоба от жителя Баку о незаконной вырубке 32 эльдарских сосен и деревьев семейства кипарисовых в зеленом массиве на пересечении улиц Неаполя и Насреддина Туси в Хатаинском районе Баку. Об этом говорится в сообщении министерства, передает Тренд.

Факты, указанные в жалобе, были на месте изучены сотрудниками МЭПР с участием подавшего ее гражданина.

По факту был составлен акт, а собранные документы направлены в Хатаинский РУП для принятия мер.

Хозяйственное объединение по озеленению города Баку посадило на этой территории новые деревья, и весь участок взят под контроль сотрудниками Минэкологии.