Президента ПАСЕ отправляют в отставку

ПАСЕ сегодня большинством голосов приняла резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности нынешнего главы ассамблеи Педро Аграмунта, сообщает РИА Новости.
Согласно информации, за высказались 154 парламентария. Против — 30, воздержались 13. Всего в голосовании приняли участие 197 парламентариев.
Все поправки к документу были сняты авторами в ходе обсуждения.
Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта.
На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.