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Берлин выдвинул условия Анкаре

 

Главным условием дальнейшего сотрудничества с Анкарой является освобождение всех граждан Германии, которые содержатся на территории Турции против их воли, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в Берлине на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы министров от Социал-демократической партии Германии в немецком правительстве, передает РИА Новости.

"Есть целый ряд возможностей, которые мы можем предложить Турции в области сотрудничества в интересах Турции, подумайте о модернизации Таможенного союза. Но это имеет условие. Оно заключается в том, что Турция свои правовые обязательства будет соблюдать и, прежде всего, отпустит немецких граждан, которые против их воли и, по нашему твердому убеждению, вопреки в том числе и турецкому праву, находятся в заключении в Турции, как в пенитенциарных учреждениях, так и вне их", — сказал министр, добавив, что это "центральное условие".

"Без этих изменений я не вижу возможностей реализовывать дальнейшие предложения", — добавил Габриэль.

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