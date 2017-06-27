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Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 миллиарда

 

Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать американскую корпорацию Google на рекордные €2,42 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе, передает ТАСС.

"Компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке в качестве поисковой системы, давая незаконное преимущество другому продукту Google", - отмечается в документе.

В Google заявили, что компания может подать апелляцию в Европейский суд на решение ЕК. "Мы выражаем уважительное несогласие с выводами, обнародованными сегодня, - отмечается в сообщении, опубликованном в официальном блоге корпорации во вторник. - Мы детально изучим решение комиссии, мы рассматриваем возможность подачи апелляции".

Штраф ЕК наложен на холдинг Alphabet, в который входит Google. Компания должна в течение 90 дней прекратить нарушения, иначе Еврокомиссия предъявит дополнительные штрафные санкции в размере пяти процентов от среднего ежедневного мирового оборота Alphabet, подчеркивается в заявлении органа исполнительной власти Евросоюза.

По данным ЕК, Google подтасовывает результаты поиска по отдельным товарам и услугам в интернете таким образом, чтобы коммерческие партнеры и клиенты Google размещались на первых позициях в результатах поиска. Отмечается, что Google также способствует увеличению трафика информационных интернет-ресурсов, являющихся партнерами или клиентами компании, поднимая упоминания о них в результатах поиска.

Расследование ЕК в отношении Google продолжалось на протяжении семи лет. Так, в 2015 году Еврокомиссия обвинила корпорацию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам; в 2016 году - в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств под управлением разработанной Google операционной системы Android.

Кроме того, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер заявляла, что ЕК выдвинула новое обвинение в адрес корпорации за политику размещения флеш-рекламы в интернете, отметив, что Google навязывает своим клиентам минимальные объемы своих рекламных объявлений и техническими средствами блокирует доступ к рекламе своих конкурентов при поиске в интернете.

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