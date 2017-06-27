В Кремле прокомментировали слова Макрона о «России-агрессоре»

В Кремле не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию агрессором в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине», — заявил Песков.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что агрессором на востоке Украины выступает Россия.

Российское руководство ранее неоднократно опровергало заявления Запада и Киева о присутствии войск России на востоке Украины.