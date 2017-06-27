Армянского оппозиционера приговорили к 3,5 года тюрьмы

Обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Ереване Арарат Хандоян приговорен к 3,5 года лишения свободы. Решение об этом вынес суд общей юрисдикции ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш, передает Новости Армении.

Арарат Хандоян приветствовал приговор суда издевательскими аплодисментами и смехом. Присутствующие скандировали «позор».

Согласно обвинительному заключению, Арарат Хандоян, брат члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна, участвовал в массовых беспорядках 20 июля прошлого года, применил насилие к полицейским, пытался отобрать у сотрудника полиции щит.