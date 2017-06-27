Американский вертолет Apache AH-64 с помощью установленного на нем лазера впервые сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), говорится на сайте американской компании Raytheon, передает РИА Новости.
Как сообщает компания, вертолет сбил беспилотник, наклонная дистанция до которого составляла 1,4 километра. Испытания проходили на полигоне White Sands Missile Range в штате Нью-Мексико.
Отмечается, что полученные после испытаний данные помогут создать высокоэнергетические лазерные системы. "Полученные данные показывают, что мы на верном пути", — считает представитель компании.