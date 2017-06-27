Подписаться на уведомления
 

Вертолет ВВС США сбил беспилотник лазером Впервые

 

Американский вертолет Apache AH-64 с помощью установленного на нем лазера впервые сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), говорится на сайте американской компании Raytheon, передает РИА Новости.

Как сообщает компания, вертолет сбил беспилотник, наклонная дистанция до которого составляла 1,4 километра. Испытания проходили на полигоне White Sands Missile Range в штате Нью-Мексико.

Отмечается, что полученные после испытаний данные помогут создать высокоэнергетические лазерные системы. "Полученные данные показывают, что мы на верном пути", — считает представитель компании.

1668 просмотров


Старости
Борис Пастухов:
Борис Пастухов: "Мы с Примаковым доставили из Еревана в Баку сотню пленных азербайджанцев"
Наша погода
Сегодня 30° / 22°
28 Июн 32° / 22°
29 Июн 33° / 23°
30 Июн 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Мехрибан Алиева на церемонии выдачи квартир вынужденным переселенцам фото
В Москве отметили День Вооруженных сил Азербайджана видео
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании сбои в работе метро и аэропортов
Гуцериев купил новые нефтяные месторождения в Азербайджане?
Ильхам Алиев о стратегическом партнерстве с Польшей
Группировка российско-армянских войск: Путина представит генерал Панков
Land Rover перевернулся на трассе Баку – Газах: двое погибших
В ОБСЕ обсуждают Карабах
В Ленкорани Lexus въехал в магазин фото
Вертолет ВВС США сбил беспилотник лазером Впервые
Армянского оппозиционера приговорили к 3,5 года тюрьмы
Ильхам Алиев у памятника Неизвестному солдату в Варшаве фото
Азербайджан и Польша подписали ряд документов фото
"Исламское государство" начало выдавать боевикам "паспорта в рай" фото
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «России-агрессоре»
Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 миллиарда
Берлин выдвинул условия Анкаре
Президента ПАСЕ отправляют в отставку
Минэкологии о массовой вырубке деревьев в Баку фото
Почему молчит военное руководство Армении? Наш комментарий
Haqqin.az на медиаформуе в Тбилиси
Ильхам Алиев на переговорах с президентом Польши фото
Теперь в Армению везут и азербайджанское молоко
Британия поддержит удары США по армии Асада заявление министра
Москва разработала "дорожную карту" по КНДР
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться