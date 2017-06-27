Группировка российско-армянских войск: Путина представит генерал Панков

Замминистра обороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о соглашении между Россией и Арменией об объединенной группировке войск, следует из распоряжения президента РФ на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

«Назначить статс-секретаря – заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Н.А. официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Соглашение об объединенной группировке войск России и Армении было подписано 30 ноября 2016 года. В группировку входят российские войска, размещенные на 102-й базе в Армении, и 4-й армейский корпус ВС Армении, дислоцированный на границе с Нахчываном. Объединенная группировка российско-армянских войск может быть задействована по согласованию между российским и армянским президентами.

В начале мая командующий объединенной группировкой войск России и Армении генерал Андраник Макарян заявил, что он может использовать эту группировку при боевых действиях в Карабахе.

«Если я направлю войска группировки в Карабах, то Путин не сможет приказать мне не атаковать», - заявил тогда Андраник Макарян.