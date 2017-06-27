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Ильхам Алиев о стратегическом партнерстве с Польшей

 

«Как отметил президент Польши, сегодня было подписано много важных документов. Эти документы определяют перспективы нашего сотрудничества», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во вторник с совместным с президентом Анджеем Дудой заявлением для прессы в ходе официального визита в Польшу, сообщает официальный сайт главы государства.

«Среди них я, конечно же, хотел бы отметить подписанную президентами Совместную декларацию по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству», - заявил глава азербайджанского государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это очень серьезный политический документ.

«Эта Декларация охватывает, можно сказать, все направления наших связей, в том числе политические, экономические, энергетические, транспортные вопросы. В этой Декларации говорится и об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и указывается, что этот конфликт должен найти свое решение на основе суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ стран и на основании резолюций Совета безопасности ООН», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил признательность президенту Польши за эту справедливую позицию, добавив, что азербайджанские государство и народ более 20 лет страдают от армянской агрессии.

«В результате этой агрессии оккупировано 20 процентов наших земель. Более одного миллиона азербайджанцев превратилось в беженцев и вынужденных переселенцев на своей родной земле. Этот конфликт должен быть решен только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности государств. Эти тезисы нашли свое отражение в Совместной декларации», - сказал президент Ильхам Алиев.

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