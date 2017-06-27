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Гуцериев купил новые нефтяные месторождения в Азербайджане?

Автор: Отдел информации 

Сегодня компания «Русснефть» провела в Москве первое годовое собрание акционеров после IPO. Собрание открыл основной акционер и председатель совета директоров компании Михаил Гуцериев, пишет газета «Ведомости».

Отметим, что миллиардер ингушского происхождения Михаил Гуцериев владеет 16 нефтяными скважинами в Азербайджане и вложил около миллиарда долларов в эти месторождения.

Акционеры на собрании спрашивали про санкции и ограничение добычи. Президент «Русснефти» Евгений Толочек отметил, что западные санкции напрямую не влияют на компанию, но в целом влияют на всех. По его словам, компания делает все, чтобы ни физические лица, представляющие «Русснефть», ни сама компания не попали под санкции.

По словам Толочека, совокупная добыча компании в 2017 году составит более 8 миллионов тонн с учетом приобретения новых активов в Оренбургской области и Азербайджане. «Русснефть» выполняет соглашение об ограничении добычи, доля сокращения в этом году составит 200 000 т. Кроме того, компания останавливает самые низкорентабельные скважины: из планируемых к остановке 122 остановлено уже 76 скважин, добавил Толочек.

На собрании акционеров было отмечено, что в совете директоров «Русснефти» 13 человек (четыре независимых директора). В новый совет вместо первого вице-президента «Русснефти» Олега Гордеева предлагается включить кандидатуру гендиректора контролируемой М.Гуцериевым финансовой группы «Сафмар» Авета Миракяна.

«Русснефть» в Азербайджане владеет долевым участием в следующих добывающих на суше компаниях: Absheron Operating Company Limited (разрабатывает месторождения «Зых» и «Говсаны»), Karasu Operating Company («Келамеддин» и «Мишовдаг»), Kura Valey Operating Company («Падар»), Neftechala Investments Limited («Нефтчала», «Хыллы», «Дуровдаг-Бабазанан»), Shirvan Operating Company («Кюровдаг»).

Судя по сегодняшнему заявлению руководства «Русснефти», можно сделать вывод, что компания приобрела новые месторождения в Азербайджане. Однако эта информация ранее не появлялась в СМИ.

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