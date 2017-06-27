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Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании сбои в работе метро и аэропортов

 

Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз, передает РИА Новости.

"Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya", — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе "Башнефть" и "Роснефть", а также украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система", "Mondelez International", Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом"), Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке", — добавил представитель Group-IB.

Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине.

Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.

"Сегодня в аэропорту и на нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию", — написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Ранее об атаке на свои серверы сообщила "Роснефть". В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.

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