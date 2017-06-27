Подписаться на уведомления
 

Переговоры Асада с генералом Герасимовым на российской базе в Сирии фото

 

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов во время рабочей поездки в Сирию встретился с прибывшим на российскую авиабазу "Хмеймим" президентом Башаром Асадом, сообщает во вторник российское военное ведомство, передает РИА Новости.

"В ходе совместной работы обсуждены вопросы координации действий сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС России по борьбе с международными террористическими группировками ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии. Также затрагивалась тема соблюдения режима прекращения огня в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике", — уточнили в министерстве.

Во время короткой экскурсии по российской авиабазе Асад ознакомился с российским истребителем Су-35, а также другими современными образцами вооружения.

 

1411 просмотров


Старости
Борис Пастухов:
Борис Пастухов: "Мы с Примаковым доставили из Еревана в Баку сотню пленных азербайджанцев"
Наша погода
Сегодня 30° / 21°
28 Июн 32° / 22°
29 Июн 33° / 23°
30 Июн 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

В России осудили убийцу гражданина Азербайджана
Кибератаки вызвали рост цен на нефть
Вирус Petya парализовал работу и Чернобыльской АЭС
Армяне готовятся к наступлению азербайджанской армии
Стрельба на американской военной базе
Тиллерсон обвинил Ким Чен Ына в работорговле
Николь Шерзингер о концерте в Баку: "Это было незабываемо" видео
«Жара» в Баку – в топ-5 open-air-событий СНГ
В Варшаве прошел азербайджано-польский бизнес-форум фото
Переговоры Асада с генералом Герасимовым на российской базе в Сирии фото
Мехрибан Алиева раздает квартиры бездомным фото
В Москве отметили День Вооруженных сил Азербайджана видео
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании сбои в работе метро и аэропортов
Гуцериев купил новые нефтяные месторождения в Азербайджане?
Ильхам Алиев о стратегическом партнерстве с Польшей
Группировка российско-армянских войск: Путина представит генерал Панков
Land Rover перевернулся на трассе Баку – Газах: двое погибших
В ОБСЕ обсуждают Карабах
В Ленкорани Lexus въехал в магазин фото
Вертолет ВВС США сбил беспилотник лазером Впервые
Армянского оппозиционера приговорили к 3,5 года тюрьмы
Ильхам Алиев у памятника Неизвестному солдату в Варшаве фото
Азербайджан и Польша подписали ряд документов фото
"Исламское государство" начало выдавать боевикам "паспорта в рай" фото
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «России-агрессоре»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться