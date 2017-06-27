«Жара» в Баку – в топ-5 open-air-событий СНГ

Рейтинг самых популярных у российских туристов open-air-событий СНГ возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и Армении. Об этом сообщает агентство "ТурСтат", которое составило список музыкальных фестивалей стран СНГ на открытом воздухе этого лета.

В пятерке лучших open-air-событий СНГ, по предпочтениям российских туристов, оказался этно-эко-фестиваль "FourЭ", который ежегодно проводится в Алматы. Также лидерами рейтинга стали фестивали GEM Fest (Анаклия, Грузия), "Рок за Бобров" (Минск, Беларусь), "Жара" (Баку, Азербайджан) и EPIC Rock Fest Armenia (Цахкадзор, Армения).

Рейтинг основан на статистической информации организаторов фестивалей.

Напомним, что фестиваль «Жара» пройдет на побережье Каспийского моря во второй раз. Свое участие в июльском празднике уже подтвердили Алла Пугачева, Валерий Меладзе, Валерия, Ани Лорак, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Дима Билан, Егор Крид, Наргиз, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие звезды шоу-бизнеса.