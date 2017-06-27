Всемирно известная певица Николь Шерзингер на своей странице в Instagram поделилась короткими видеороликами с концерта в Баку, сообщает Trend.

Напомним, что в рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку выступили звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри.

"Баку, спасибо, что танцевал вместе со мной", - подписала один из видеороликов певица.

Николь Шерзингер также отметила, что это было незабываемо и она провела в Баку удивительное время.

Концерт Николь Шерзингер и группы The Black Eyed Peas состоялся 24 июня.