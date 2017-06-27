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Тиллерсон обвинил Ким Чен Ына в работорговле

 

До 80 тысяч граждан КНДР заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, в основном в России и Китае, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае", — сказал он, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад госдепартамента о борьбе с работорговлей в мире.

По его словам, "многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идет властям КНДР". "Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год", — добавил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что "ответственные государства не могут позволить ситуации развиваться подобным образом". "Мы призываем все страны, где граждане КНДР заняты на принудительных работах, возвращать этих людей домой", — сказал госсекретарь.

В докладе утверждается, что правительство России недавно продлило двусторонние договоренности с КНДР, в рамках которых Северная Корея создает трудовые лагеря на российской территории.

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