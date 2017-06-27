Армяне готовятся к наступлению азербайджанской армии

26 июня в одном из отдельных мотострелковых батальонов армянской оккупационной армии в Карабахе прошли военные учения. Об этом Новости Армении сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

На условном поле боя было разыграно внезапное нападение противника, занятие огневых позиций, подавление атаки, контратака, восстановление передовой линии и переход к обороне на более выгодных позициях.

На учениях было уделено внимание системам связи и управления, взаимодействию подразделений и родов войск.