Вирус Petya парализовал работу и Чернобыльской АЭС

Вирус-шифровальщик Petya заразил компьютеры Чернобыльской атомной электростанции. Начальник смены ЧАЭС Владимир Ильчук сообщил «Украинской правде», что из-за хакерской атаки не работает электронный документооборот. По его словам, никакой радиационной угрозы из-за кибератаки нет.

«Предварительная информация, что некоторые компьютеры были заражены вирусом. Поэтому как только эта хакерская атака началась, была дана персональная команда компьютерных рабочих в местах персонала компьютеры отключить», — сказал Ильчук.

В то же время в связи с кибератакой сайт ЧАЭС оказался недоступен. Вследствие хакерской атаки на сайт радиационный мониторинг перевели в ручной режим, сообщили в пресс-центре Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Ранее 27 июня вредоносный вирус Petya заразил компьютеры более 80 предприятий на Украине и в России. Вирус-шифровальщик блокирует компьютер и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.