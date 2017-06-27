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Кибератаки вызвали рост цен на нефть

 

Массовые хакерские атаки на серверы нефтяных и транспортных компаний во вторник вызвали опасения среди инвесторов и привели к устойчивому росту мировых цен на нефть в среднем на 2%, полагают аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

Инвесторы, в частности, обратили внимание на атаку серверов транспортной A.P. Moeller-Maersk и российской "Роснефти". "Роснефть" сообщила, что из-за хакерской атаки перешла на резервную систему управления производственными процессами, при этом добыча нефти не остановлена.

"Однако, скорее всего, будет много скептицизма на рынке среди трейдеров по поводу того, что производство не затронуто", — сообщили изданию трейдеры. Даже просто риска приостановки добычи, вероятно, достаточно, чтобы прекратить снижение стоимости "черного золота", пояснили они.

"Если внезапно производство прекратиться, сложно будет возобновить его, независимо от причины", — отметил газете брокер ICAP Скотт Шелтон (Scott Shelton).

"Трейдеры считают сообщения о кибератаках тревожными. Когда бы это ни происходило, это будет делать продавцов более осторожными, они отходят в сторону", — сообщил газете старший вице-президент по энергетическим фьючерсам в брокерской R.J. O'Brien & Associates LLC Рик Нави (Ric Navy).

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