В России осудили убийцу гражданина Азербайджана

В Тверской области в Рамешковском районе был осужден гражданин Азербайджана, который убил соотечественника, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Рус.аргумент».

Преступление было совершено 28 августа минувшего года на территории деревни Дуловское. Осужденный, находясь у себя дома, вступил в конфликт с гостившим у него соотечественником. Постепенно словесная перепалка переросла в драку. В ходе потасовки гость избил владельца жилья. После этого осужденный схватил в руки кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Злоумышленник погрузил труп земляка в свой автомобиль и отправился в Центральное отделение полиции Твери. Прибыв в филиал силовой структуры, преступник написал явку с повинной.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что в момент убийства соотечественника преступник пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 7 годам тюремного заключения.