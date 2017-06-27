Ариф Рагимов: «Гонка в Баку – историческая… Не знаю, откуда идет критика»

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов подвел итоги прошедшего уик-энда «Формулы-1» в Баку, ответил на критику в адрес маршалов и рассказал о ходе подготовки к гонке 2018 года.

Ариф Рагимов отметил, что разведение по дате Гран-при Азербайджана и гонки «24 часа Ле-Мана» сосредоточило внимание прессы к соревнованиям в Баку.

«Очень хорошо, что нам удалось избежать пересечения с Ле-Маном, - цитирует Арифа Рагимов f1news.ru. - Это позволило прессе уделить все внимание нам – журналистам не приходилось выбирать между двумя историческими гонками. Думаю, после минувшего воскресенья гонка в Баку стала исторической! (смеется) Журналисты могли спокойно ехать в Баку, зная, что не будет никаких пересечений с другими крупными событиями в мире автоспорта. С точки зрения освещения событий Гран-при, это помогло.

Сама гонка прошла замечательно. Думаю, всем понравилось. Мы получили много хороших отзывов. Организация была лучше, чем в прошлом году. Нам еще повезло в том, что гонка получилась более интересной.

Я доволен посещаемостью. На утро воскресенья у нас оставалось нераспроданными всего 900 билетов – 5 процентов от общего числа посадочных мест. Насколько я знаю, в воскресенье были проданы еще 500-600 билетов. В принципе, не исключено, что билетов в кассах совсем не осталось.

Какие-то определенные места мы снимали с продажи, потому что с них был плохой обзор из-за деревьев. Но это сделано только для того, чтобы у всех зрителей был хороший вид на трассу.

В принципе, мы довольны. По сравнению с прошлым годом рост продаж билетов составил 28 процентов. Если говорить о международных продажах, то они выросли ровно в два раза. Статистика очень хорошая, мы выполнили наш план на этот год.

Если не считать зрителей из Азербайджана, то больше всего болельщиков приехали из России – около 2000 человек, но мы пока не знаем, сколько людей просто приехали в город на время этапа «Формулы-1», но не посетили гонку. Если вместе посчитать, то получается достаточно солидное число приезжих из России. В целом этап посетили зрители более чем из 60 стран.

Турция? Насколько я понимаю, в Турции «Формула-1» не настолько популярна. Само собой, приезжают болельщики из Турции, но насколько я знаю, по количеству они не входят в первую десятку. Судя по последней статистике, которую я видел, после России на втором месте находились болельщики из Англии. За неделю до гонки мы только в Англию продали 600 билетов. Очень много зрителей из других западноевропейских стран с удовольствием хотели посетить нашу гонку, так что у нас большой охват – от Австралии и до России».

Говоря о смене названия гонки с Гран-при Европы на Гран-при Азербайджана, Ариф Рагимов отметил, что это немного помогло.

«Я думаю, что смена названия слегка помогла нашему отделу маркетинга, поскольку болельщикам стало понятнее, где проходит этап. Помогла ли смена названия увеличить число болельщиков? Я думаю, что здесь нет прямой связи. Самую большую помощь в росте популярности оказала первая гонка – мы показали всем, чего стоит ожидать – трасса, развлечения и так далее. Мы провели гонку в прошлом году, и ее увидел весь мир».

Исполнительный директор Baku City Circuit ответил и на критику в адрес маршалов, которые, дескать, недостаточно оперативно убирали с трассы разбитые машины.

«Честно говоря, не знаю, откуда идет критика. Я несколько раз общался с Чарли Уайтингом, он был доволен оперативностью работы наших маршалов. Смутно понимаю причины этой критики…

Возможно, она прозвучала после аварии в «Формуле-2», когда четыре машины столкнулись в восьмом повороте. Думаю, не все хорошо понимают, как сложно эвакуировать четыре машины из восьмого поворота. Нам пришлось эвакуировать все в четырех разных направлениях – мы не отправили все машины в одни открытые заграждения, а эвакуировали в четыре разные зоны. Это очень сложная и тяжелая работа. Маршалы с ней справились и сделали все настолько оперативно, насколько это возможно.

Во время гонки «Формулы-1» пришлось показать красные флаги, но проблема не была связана с маршалами. На трассе произошло много аварий, гонку пришлось остановить из-за того, что во многих местах находились обломки. С восьми или девяти разных постов нам приходила информация, что на трассе огромное количество обломков. Если посмотреть повторы лучших моментов, то один раз слышно, как сами пилоты просили остановить гонку – именно это мы и сделали.

Очистить трассу можно с помощью специальных квадроциклов, но это надо делать очень медленно, поскольку у «ковров», которые подметают трассу, есть определенные ограничения скорости – они не могут ехать быстрее, иначе при увеличении скорости не получится убрать весь мусор. Этим и объясняется остановка гонки на 20 минут. В принципе, я очень доволен работой маршалов, так же как FIA и Чарли Уайтинг».

В следующем году гонка в Баку пройдёт в конце апреля. По мнению Арифа Рагимова, это не отразится на посещаемости.

«Тем, кому гонка интересна - а сейчас она интересна многим, - это не станет помехой. Столько гонок проходит в той же Канаде, где погодные условия не самые приятные, или в Сильверстоуне. В Англии летом может быть как +10, так и +30 градусов, и в чемпионате есть много этапов с переменчивой погодой.

В конце апреля в Баку не самая плохая погода. В хорошие выходные у нас может быть и +23… +24 градуса, солнечно и ясно. Само собой, есть определенные риски, и они более высокие, чем в июне, но я не думаю, что это сильно повлияет на желание зрителей посетить этап.

Наше основное внимание было сосредоточены на гонке, которая только что закончилась, но мы уже начали думать о продаже билетов на 2018 год. Система готова, наша билетная политика достаточно хорошо себя зарекомендовала в этом году, так что нам не придется многое менять. Думаю, к октябрю мы постараемся запустить продажи – нужно будет сделать это немного раньше, чем обычно».

Говоря об обсуждении коммерческих вопросов с новыми владельцами «Формулы-1» из Liberty Media, Ариф Рагимов отметил, что пока рано говорить о каких-то финансовых скидках для Азербайджана.

«Мы пока не обсуждали коммерческие вопросы, поскольку занимались проведением гонки. Я считаю, что рано обсуждать какие-либо скидки и другие вопросы, пока не истечет срок действия нашего контракта.

Возможно, в ближайшем будущем мы сядем за стол переговоров с идеей о том, чтобы закрыть все те области, которые до сегодняшнего дня не использовались в плане спонсорства и всего остального. Идеи обоюдные, думаю, все с ними согласятся, тогда мы сможем заработать те деньги, которые сейчас не зарабатываем».