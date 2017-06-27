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В Нью-Йорке в метро два вагона сошли с рельсов десятки пострадавших

 

Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, 34 человека пострадали, пишет газета New York Time.

По данным New York Times, инцидент произошел в утренний час-пик на маршруте А между 135-й и 125-й улицами, когда в результате экстренного торможения два вагона состава сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. Поезд ехал в южном направлении.

По информации Нигро, которую приводит издание, 34 человека пострадали, в том числе в результате задымления, 17 были госпитализированы. В общей сложности на месте аварии оказались около 800 человек, их эвакуация из тоннеля заняла более часа.

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