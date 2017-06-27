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Число пользователей Facebook превысило два миллиарда

 

Число зарегистрированных пользователей Facebook превысило 2 миллиарда. Об этом во вторник сообщил основатель компании Марк Цукерберг, передает ТАСС.

"Сегодня утром сообщество Facebook официально достигло 2 млрд человек", - написал он на своей официальной странице в сети, добавив, что для него является честью быть частью процесса сближения людей по всему миру.

Ранее Марк Цукерберг в интервью телеканалу CNN заявил, что компания считает одной из основных своих задач объединение жителей разных стран. "В течение последнего десятилетия наша задача состояла в том, чтобы сделать мир более открытым и взаимосвязанным, - сказал он. - И мы в значительной степени были сосредоточены на этом, на том, чтобы дать каждому возможность высказаться, а также связать людей, в особенности, с их друзьями и родными". При этом основатель Facebook добавил, что эта задача еще не выполнена.

Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.

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