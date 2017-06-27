Сотрудники Загатальского районного управления полиции провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению торговцев наркотиками, сообщает телеканал ARB Şəki.

Согласно информации, на ярмарке, которая была открыта рядом с трассой Евлах – Загатала по случаю Рамазан байрамы, сотрудники полиции в качестве подозреваемого задержали 59-летнего Османа Салманова.

При нем в спортивной сумке было найдено 5,5 килограмма марихуаны.

Задержанный заявил, что нашел дикорастущую коноплю в Гахском районе и решил ее продать.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование.