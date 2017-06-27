Сегодня от имени президента Польши Анджея Дуды был устроен официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
Главы государств выступили на официальном приеме.
Сегодня от имени президента Польши Анджея Дуды был устроен официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
Главы государств выступили на официальном приеме.
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