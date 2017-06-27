Киев обвинил Москву в гибели командующего спецназом

Украинский военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что основной версией гибели сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала в Киеве является "российский след", передает РИА Новости.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.

"Теракт был выполнен высокими специалистами, взрывное устройство было приведено в действие в 08.14. Основной версией является российский след", — сказал Матиос на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По мнению военного прокурора, мотивом для взрыва автомобиля сотрудника разведки не являются коммерческие интересы. "Мотивы совершения преступления вследствие каких-либо коммерческих интересов являются абсурдными", — заявил Матиос, отвечая на вопрос, может ли быть связана гибель Шаповала с бизнесом.