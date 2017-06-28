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Саудовская Аравия отказывается от переговоров с Катаром

 

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что переговоров по требованиям к Катару не будет, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, аль-Джубейр в рамках встречи с прессой заявил, что никаких переговоров по требованиям Саудовской Аравии и других арабских стран к Катару в связи с разрывом дипломатических отношений из-за обвинений в поддержке терроризма не будет.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Катар и четыре арабские страны, выдвинувшие к нему требования, должны сесть за стол переговоров, чтобы достигнуть соглашения.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ отправили документ из 13 требований к Катару с целью разрешения возникшего конфликта. При этом Кувейт выступает посредником в переговорах. Власти Катара назвали «нереалистичными» требования арабских стран.

Дипломатический скандал начался утром 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

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