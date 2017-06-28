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Британия ответит ракетным ударом на кибератаку

 

Великобритания готова прибегнуть к нанесению ракетного удара с воздуха, земли и моря в ответ на возможную кибератаку. Об этом во вторник заявил министр обороны страны Майкл Фэллон во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне, сообщает ТАСС.

Он выступил с предупреждением к хакерам, что атака на государственные учреждения и институты Великобритании "может побудить к ответу из любой среды: воздуха, земли, моря и киберпространства".

"В минувшую пятницу мы стали свидетелями очередной кибератаки, на этот раз направленной против информационных систем нашего парламента. На данный момент следствие установило, что хакеры попытались осуществить последовательную и решительную атаку на все учетные записи парламентских пользователей, чтобы выявить слабые пароли для получения доступа к электронной почте", - отметил Фэллон, подчеркнув при этом, что у Лондона "нет доказательств того, кто именно стоял за этой атакой".

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