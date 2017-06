Университет Техаса эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Университет Техаса в Далласе эвакуировали после получения сообщения об угрозе взрыва на территории учебного заведения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте университета.

All UTD faculty, staff, students and visitors need to immediately evacuate all buildings and parking garages on campus. (1/2) — UT Dallas (@UT_Dallas) 27 июня 2017 г.

Please go to UT Dallas parking lots and stay away from buildings until further notice. We will post details as they become available. (2/2) — UT Dallas (@UT_Dallas) 27 июня 2017 г.

«Все преподаватели, сотрудники, студенты и посетители университета должны немедленно покинуть здания и гаражи на территории кампуса. Пожалуйста, направляйтесь к парковкам университета и держитесь подальше от зданий до дальнейших распоряжений. Мы опубликуем детали, как только они станут доступными», — говорится в сообщении.

We received a bomb threat and are working with UTDPD to make sure the campus is safe. — UT Dallas (@UT_Dallas) 27 июня 2017 г.

«Нам сообщили о заложенной бомбе и мы сейчас работаем с полицейским департаментом Далласа, чтобы убедиться, что на территории кампуса безопасно», — указывается в Twitter-аккаунте университета.